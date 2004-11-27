`Африканизации Украины не будет` - Литвин

Противостояния сегодня провоцируются, тиражируется на подвластных каналах, не получает ответа, - заявил Литвин на выступлении во время сессии Верховной Рады. Он обвинил региональных руководителей в том, что они распоряжаются регионами как вотчинами, заявил, что это преступление, за которое придется отвечать, в том числе, и перед судом истории, и заявил, что `африканизации Украины не будет`.

МЦК