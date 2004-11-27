Мороз впевнений, що Янукович і Ющенко швидше домовляться між собою, ніж парламентарі

Лідер фракції СПУ Олександр Мороз впевнений, що Ющенко і Янукович швидше домовляться між собою, ніж ми всі: „Вже йдуть переговори, там вісім чоловік всього`. За словами Мороза, вже готовий проект постанови парламенту який передбачає переголосування другого туру, „тим більше, що обидва кандидати готові до цього`. Також проект постанови передбачає визнання виборів недійсними, призначення нового голосування на 12 або 19 грудня та термінове призначення нового складу ЦВК до вівторка.

МЦК