Во внутренний конфликт Украины втянут весь мир - Литвин

`Украина в который раз унижена`, - заявил на внеочередной сессии парламента глава ВР Владимир Литвин. По его словам, государство само уже не в состоянии разобраться с внутренним конфликтом, и в него втянут весь мир.

Литвин заявил, что `мы недооценили собственный народ, мы не взяли народ в расчеты`. По мнению спикера, `сегодня решается вопрос не выборов, а быть ли Украине как государству, или же она будет расколота. Я не хочу делить на Восток и Запад. Я не хочу уподобляться одному герою Украины, который заявил, что Украина - это восток, восток и только восток`.

МЦК

