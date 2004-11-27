Создан страйкком студентов города Киева

Вчера вечером, 26 ноября 2004 года, представителями действующих на сегодня страйккомитетов вузов города Киева официально создан Объединённый страйкком студентов города Киева.

В объединённый городской страйкком вошли представители студентечских страйковых комитетов Киевского национального университета им.Т.Г.Шевченко, Киевского политехнического института, Национального медицинского университета им.О.О.Богомольца, Национального авиационного университета, Киевского национального экономического университета. Целью действий Страйккома студентов города Киева признано добиться проведения повторных выборов Президента Украины на основании улучшенного законодательства, честной конкуренции и под контролем ОБСЕ.

Головой Страйккома студентов города Киева выбран представитель студенческого страйккома НТУУ КПИ Дмитрий Пинчук.

Страйкком принял лозунг: Студенты за правду!

Новый выбор-2004