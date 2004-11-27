Литвин предложил несколько вариантов преодоления кризиса

Парламент должен принять решение в интересах страны, возможно, принеся в жертву интересы участников предвыборных гонок - заявил на внеочередной сессии парламента глава Верховной Рады Владимир Литвин.

Литвин предложил парламенту несколько вариантов возможного решения. В частности, признание выборов такими, что не состоялись. `Это политическое решение, конечно, оно не устраивает ни одну из сторон`, - сказал Литвин. Другой вариант спикера - `оставить все, как оно есть`. `Оно имеет под собой правовую основу, но тогда придется жить в надежде, что все рассосется. Но тут возникает вопрос - как успокоить людей. Травма у них глубокая и она не заживет`. Еще один вариант предусматривает принятие парламентом конституционной реформы, после чего премьер остается на своей должности, а победителем оглашают Ющенко. Также возможно дождаться решения Верховного Суда, который может признать результаты голосования в значительной части участков такими, что не состоялись. `Тогда объявят нового победителя, но это не приведет к пониманию в обществе`, - сказал Литвин. Как еще один из вариантов, предложенных спикером, - проведение повторного голосования.



МЦК

