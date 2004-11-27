Общественная коалиция `Новый выбор-2004` констатирует нелегитимность результатов президентских выборов
Общественная коалиция `Новый выбор-2004` распространила обращение, в котором общественные организации, объединённые в коалицию `Новый выбор-2004`, заявляют:
1. Опираясь на результаты мониторинга избирательного процесса, общественного мнения и СМИ, мы констатируем нелегитимность результатов выборов Президента Украины, провозглашенных ЦИК, учитывая систематические фальсификации и давление на избирателей.
2. Мы утверждаем, что право человека на свободу слова, волеизъялвения и мирные протесты есть неотъемлемым конституционным правом.
3. Высказываем солидарность с гражданами всей Украины, которые не остаются равнодушными к судьбе своего государства, поддерживаем их своей профессиональной деятельностью и расцениваем их активность как реальное доказательство формирования в Украине развитого гражданского общества.
Под обращением подписались члены Совета общественной коалиции `Новый выбор-2004`
`Новый выбор-2004`