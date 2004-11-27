Исполком Кировоградского горсовета выступает против проведения безсрочного митинга возле админздания

Исполком Кировоградского городского совета поручил юридическому отделу исполкома подготовить и направить в городской штаб Ющенко судовый иск, в котором речь идет об ограничении прав на проведение бессрочного митинга возле административного здания городского совета. Об этом сказано в решении горисполкома. К такому решению члены исполкома пришли в связи с тем, что площадь перед зданием городского совета не рассчитана на проведение подобных мероприятий и не отделена турникетом от магистральной улицы. По мнению членов исполкома, акции подобного рода дестабилизируют работу учреждений, которые находятся в центральной части города. Исполком городского совета рекомендовал городскому штабу проводить митинги в местах, утвержденных решением исполкома от 12 мая 2004 года.



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