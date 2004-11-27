Пинзенык озвучил семь требований блока `Наша Украина`

Депутат фракции `Наша Украина` Виктор Пинзенык огласил во время выступления в парламенте семь требований блока `Наша Украина`. В частности, блок требует: считать недействительными оглашённые ЦИК результаты выборов, провести повторное голосование 12 декабря, признать действия ЦИК противозаконными, отправить ЦИК в отставку и назначить новый состав, принять новый принцип формирования ЦИК: по пять представителей от каждого кандидата и еще пять - от главы парламента, внести поправки в закон `Про выборы Президента`, отправить в отставку Генерального прокурора и подчинить ГПУ парламенту.

МЦК