Пустовойтенко предложил `отправной точкой` для диалога считать легитимность победы Януковича

Лидер фракции НДП-ПППУ Валерий Пустовойтенко предложил признать легитимным решение касательно признания Януковича победителем выборов. `Оно принято на основе протоколов с мокрыми печатками и должно быть отправной точкой для диалога`, - сказал Пустовойтенко. Он предложил приступить к формированию правительства народного доверия, а также провести повторное голосование.

МЦК