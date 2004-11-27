Учасники загальноукраїнського політичного страйку звернулись до російського народу

У заяві, що була проголошена сьогодні на Майдані Незалежності, учасники загальноукраїнського страйку звернулись до російського народу з закликом припинити інформаційну війну, яку, на їх думку, ведуть провладні російськи ЗМІ проти більшості українського народу. У заяві наголошується, що інформація, яку подають такі канали часто не відповідає дійсності і спрямована на маніпулювання сприйняттям російського народу ситуації в Україні. Учасники акції запросили росіян приїхати до Києва та ознайомитися з об`єктивним станом справ, щоб потім виступити проти дезінформації у власній країні.

Новий вибір-2004