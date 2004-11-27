В Донецкой области проблемы не только с 5 каналом

В городе Краматорске Донецкой области как только начинаются новости телеканалов, сразу же включается сигнал и идет разноцветная заставка, как будто телевизор не работает. Такое случается на всех телеканалах, включая `Інтер`. `5 канала` в городе нет. Об этом пишет `Телекритика`.

Раньше проблемы с вещанием в Восточном регионе Украины имел только `5 канал`. А 24 ноября забастовала группа журналистов Первого Национального, требуя от руководителей прекратить влияние на содержание новостей. 25 ноября журналисты принудили руководителей позволить им самостоятельно подготовить выпуск новостей в 21.00. Так же поступили журналисты и ведущие `1+1`, которые также огласили страйк. Главным требованием бастующих было прекращение цензуры содержания новостей. Таким образом, эти общенациональные каналы достигли определенного баланса в новостях. Телезрители получили возможность видеть и слышать голоса как в пользу Виктора Януковича так и в пользу Виктора Ющенко. Раньше оппозиция заявляла о неравном доступе к СМИ.

ИМИ