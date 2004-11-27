Луценко, Рудьковский и Сушко обвиняют Ефремова, Кушнарева и Гриневецкого в попытке расколоть Украину

Народные депутаты Юрий Луценко, Николай Рудьковский и Василий Сушко обвиняют главу Государственной администрации Луганской области Александра Ефремова, главу Харьковской госадминистрации Евгения Кушнарева и главу Одесской госадминистрации Сергея Гриневецкого в попытке расколоть Украину. Об этом они заявили на митингах сторонников Ющенко на Майдане Незалежности и возле Верховной Рады. Луценко, выступая на митинге на Майдане Незалежности, сказал, что такие действия - криминальное преступление.

Рудьковский сказал, что действия губернаторов, направленные на создание автономных регионов, были спланированы в Администрации Президента.

26 ноября Луганский облсовет создал областной исполнительный комитет для управления регионом. Он также решил внести на рассмотрение съезда органов местного самоуправления и исполнительной власти юго-восточных територий пропозицию об организации рабочей группы по созданию и формированию налоговой, платежной, банковской и финансовой системы юго-восточных територий.

Вчера Харьковский облсовет также создал исполнительный комитет и передал ему исполнительную власть в регионе.

Представители Одесской территориальной общины, которые поддерживают премьер-министра Виктора Януковича, намерены инициировать отделение Одесской области в самостоятельный Новороссийский край, если лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко признают Президентом.



Громадське радио







