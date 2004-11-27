Мороз уверен, что Янукович и Ющенко быстрее договорятся между собой, чем парламентеры
14:51, 27 ноября 2004Последние события
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Лидер фракции СПУ Александр Мороз уверен, что Ющенко и Янукович быстрее договорятся между собой, чем мы все: `Уже идут переговоры, там восемь человек всего`.
По словам Мороза, уже подготовлен проект постановления парламента, который предусматривает переголосование второго тура, `тем более, что оба кандидата готовы к этому`. Также проект постановления предусматривает признание выборов недействительными, назначение нового голосования на 12 или 19 декабря и срочное назначение нового состава ЦИК до вторника.
МЦК
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