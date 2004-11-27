Большинство участников новообразованной Конфедерации профсоюзов огласила свою поддержку Ющенко

Большинство участников новообразованной Национальной конфедерации профсоюзов и профсоюзных объединений Украины (НКПУ) заявили о своей поддержке Президента Виктора Ющенко. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Конфедерации, голова Всеукраинского профсоюза работников науки, производства и финансов Пётр Петриченко.

Текст подписали лидеры Всеукринского конгресса профсоюзов, Федерации морских профсоюзов Украины, Федерации независимых профсоюзов Украины, Национального профсоюза арбитражных руководителей, федерации профсоюзов `Наше право`, профсоюзы небюджетных организаций `Народный профсоюз` от имени и по поручению 14 профсоюзных организаций, которые вошли в новую Конфедерацию.

Одновременно, как сказал на пресс-конференции голова новообразованной Конфедерации, голова Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Ткачов, новое объединение не имеет цели заниматься политикой, и каждый из членов конфедерации имеет свое собственное мнение в поддержку какого-либо конкретного кандидата в Президенты Украины.

Он подчеркнул, что профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины, куда входит 750 тыс членов, не поддерживает конкретной особы до тех пор, пока Президент не будет провозглашен соответственно Конституции Украины.

Как сообщалось на пресс-конференции, НКПУ создана по инициативе 12 всеукраинских профсоюзов и 5 профсоюзных объединений Украины 26 ноября 2004 года на Учредительной Ассамблее. По данным Петриченка, новообразованная Конфедерация Украины (ФПУ), которую возглавляет Александр Стоян. Как указал он, Конфедерация призывает все профсоюзы объединиться, поскольку власть признаёт лишь ФПУ, `с ней подписывают какие-либо соглашения и договора`.

По его словам НКПУ сегодня всего лишь установила объдинительные процессы.

УНИАН