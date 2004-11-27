Заец требует отставки Харьковского губернатора Кушнарева

Народный депутат Иван Заец (фракция `Наша Украина`) требует отставки главы Харьковской облгосадминистрации Евгения Кушнарева, который заявил о попытке отделения Харьковской области от Украины. Обращаясь к избирателям Востока Украины Заец акцентировал, что `мы выступаем не против вашего выбора, а против фальсификации виборов, которую произвела власть`.

МЦК

