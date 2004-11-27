Оппозиционеры требуют создать специальную комиссию для пересмотрения результатов второго тура выборов в Харькове

Представители харьковского регионального `Комитета национального спасения` заявили о необходимости создания специальной комиссии, которая должна пересмотреть результаты выборов в Харьковской области. Кроме того, комитет требует обнародовать списки тех, кто голосовал, чтобы выяснить, сколько человек проголосовали по открепительным талонам, дома и в больницах. Свои требования сторонники Ющенко объявили на митинге в поддержку лидера опозиции. Опозиционеры требуют создать специальную комиссию для пересмотрения результатов второго тура в Харькове. Есть и `план Б`: на случай, если областная власть признает необходимость создания комиссии. По словам народного депутата Анатолия Матвиенко, если к понедельнику требования не будут исполнены `Комитет национального спасения` намерен объявить бессрочное пикетирование облгосадминистрации и блокировать работу областного совета. Митинги в Харькове выходят на новый уровень организации, заявил Анатолий Матвиенко. Акция будет иметь четкую программу - с трех до пяти - концерт музыкантов, которые поддерживают оппозицию, а после концерта - митинг



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