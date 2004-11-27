Участники всеукраинской политической забастовки обратились к российскому народу
15:31, 27 ноября 2004Последние события
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В заявлении, которое обнародовали сегодня на Майдане Незалежности, участники всеукраинской политической забастовки обратились к российскому народу с призывом прекратить информационную войну, которую, по их мнению, ведут провластные российские СМИ против большинства украинского народа. В заявлении сказано, что информация, которую подают такие каналы, часто не соответствует действительности и направлена на манипулирование восприятием росийского народа ситуации в Украине. Участники акции пригласили россиян приехать в Киев и познакомиться с объективным состоянием дел, чтобы потом выступить против дезинформации в своей стране.
Новый выбор-2004
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