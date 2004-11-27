В Днепропетровске около 2,5 тыс людей митингуют в поддержку Ющенко

В Днепропетровске около 2,5 тыс людей вышли на митинг в поддержку Виктора Ющенко.

В центральной части города собрались люди разного возраста и профессий.

Впервые за последние годы к акции протеста в Днепропетровске присоединились представители крупных коммерческих структур, некоторые компании представлены почти целыми коллективами.

Митинг проходит мирно, люди скандируют `Ющенко!`, `Киев, мы с тобой!`, `ЦВК, ганьба!`. Участники держат оранжевые флаги, плакаты `Так, Ющенко!`. Движение транспорта на площади осложнено, на прилегающих улицах большое количество авто участников акции.

Утром большая часть магазинов была украшена оранжевыми ленточками и флажками. На фасадах некоторых зданий висят плакаты `Днепропетровск, вставай с колен, хуже уже не будет!`. Центральными улицами города проходит автопробег, в которо приняли участие около 15 автомобилей с оранжевыми флагами.

В пятницу представители крупного бизнеса Днепропетровска решили присоединиться к акции протеста. Бизнесмены заявили о готовности нести определенный убыток из-за отсутствия работников на рабочих местах и дать возможность своим коллективам отстоять свою политическую позицию. Кроме того, предприниматели заявили, что не будут давить на тех работников, которые поддерживают другого кандидата.

Ночью на площади им.Ленина сторонники Ющенко установилит 20 палаток, где в знак протеста против фальсификации выборов провели ночь 40 людей.

МЦК