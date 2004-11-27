Верховна Рада приняла в целом пункт постановления о непризнания результатов выборов во втором туре - 255 голосов
15:41, 27 ноября 2004Последние события
0
Верховная Рада проголосовала за принятие в целом пункта постановления о признании недействительными результатов повторного голосования на выборах Президента Украины 21 ноября, которые прошли с нарушением избирательного законодательства и не отображают в полной мере волеизъявления народа. За это проголосовали 255 народных депутатов.
МЦК
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter