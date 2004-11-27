Консорциум проведет экзит-пол в том же составе при условии проведения переголосования второго тура выборов

Консорциум по проведению Национального экзит-пола-2004 будет проводить опросы в том же составе, что и во втором туре выборов при условии проведения переголосования по выборам Президента.

Обо этом сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН директор фонда «Демократичні ініціативи» Илько Кучерив.

В состав Консорциума теперь входят Киевский международный институт социологии, Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова и фонд «Демократичні ініціативи».

«Мы работаем вместе. У нас нет никаких проблем». – сказал И. Кучерив.

Директор соцслужбы Центра им. Разумкова Андрей Быченко в ответ на вопросы о недостоверных данных экзит-полов, объявленных в российских СМИ, ответил: «Когда будет на это время, мы, очевидно, подадим на них в суд».



Источник: УНИАН



