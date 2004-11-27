Группа депутатов Днепропетровского облсовета выскажет свое отрицательное отношение к созданию автономии на собрании представителей Востока Украины
17:19, 27 ноября 2004Последние события
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Группа депутатов Днепропетровского облсовета планирует принять участие в собрании представителей некоторых восточных областей Украины, запланированном на 28 ноября, имея своей целью заявление о своем отрицательном отношении к возможному созданию автономии. Как сообщает УНИАН, об этом заявила журналистам депутат обласного совета Людмила Падалко. Она сообщила, что группа депутатов Днепропетровского облсовета завтра едет в Луганскую область по собственному желанию -- чтобы заявить о своей позиции.
Источник: УНИАН
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