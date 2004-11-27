Фракция `Наша Україна` внесла на рассмотрение Парламента проект постановления об отставке правительства.

По сообщению УНИАН, об этом журналистам сообщил член фракции `Наша Україна` Олег РЫБАЧУК.

Он также заметил, что, исходя из правовой плоскости, Парламент сегодня не имеет возможности отправить правительство в отставку, поскольку не прошло года со дня утверждения Программы деятельности правительства.

По словам О.РЫБАЧУКА, Президент КУЧМА может отправить правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в отставку, но `это будет предмет его личных торгов с политическими силами`.



УНИАН



