Фракция `Наша Україна` внесла на рассмотрение Парламента проект постановления об отставке правительства
17:25, 27 ноября 2004Последние события
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Фракция `Наша Україна` внесла на рассмотрение Парламента проект постановления об отставке правительства.
По сообщению УНИАН, об этом журналистам сообщил член фракции `Наша Україна` Олег РЫБАЧУК.
Он также заметил, что, исходя из правовой плоскости, Парламент сегодня не имеет возможности отправить правительство в отставку, поскольку не прошло года со дня утверждения Программы деятельности правительства.
По словам О.РЫБАЧУКА, Президент КУЧМА может отправить правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в отставку, но `это будет предмет его личных торгов с политическими силами`.
УНИАН
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