В Симферополе прошел митинг в поддержку Ющенко

В Симферополе на центральной площади Ленина прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Виктора Ющенко.



Как передает Интерфакс-Украина, участие в митинге приняли, по разным оценкам, от 2,5 до 3 тыс. человек.



В руках участники акции держали многочисленные оранжевые флаги `Так Ющенко`, а также государственные флаги Украины и флаги Крыма, перевязанные оранжевыми ленточками. Митингующие также держали плакаты `Ющенко наш президент` и время от времени скандировали: `Ющенко`, `Украина`.



Участники акции приняли обращение к крымчанам, народным депутатам Украины, избирательному штабу Виктора Януковича, в котором поддержали предложения В.Ющенко по выходу из политического кризиса в стране.



В частности, в обращении содержится призыв провести повторное голосование второго тура выборов президента Украины 12 декабря. В документе подчеркивается, что предвыборная гонка должна проходить в условиях равноправного доступа кандидатов в СМИ, равного представительства сторонников В.Ющенко и В.Януковича в избирательных комиссиях всех уровней, избегать использования админресурса.



`Мы уверены, что в условиях честной борьбы народ еще раз подтвердит полномочия президента Ющенко`, - говорится в обращении.



Митинг начался , когда в Крымском драматическом театре проходил форум депутатов советов всех уровней Крыма.



Участники митинга - сторонники В.Ющенко с одобрением восприняли принятие постановления Верховной Рады о признании



Источник: Интерфакс-Украина



