Офис УСПП помогает участникам митинга на Майдане и Крещатике

Украинский союз промышленников и предпринимателей огласил акцию помощи участникам митинга на Площади Независимости (Майдане Незалежности) и Крещатике. Об этом сообщает пресс-служба УСПП.



В рамках акции компании - члены УСПП уже закупили для участников митинга около 10 тонн теплой одежды, 100 ящиков медикаментов, ежедневно закупается пища.



Иногородние участники акции размещаются в гостиницах и общежитиях Киева, их обеспечивают билетами. Офис УСПП на постоянно принимает участников акции протеста - здесь они получают еду, горячее питье, теплую одежду, телефонную связь и информационную поддержку.



Источник: пресс-служба УСПП



