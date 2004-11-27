Офис УСПП помогает участникам митинга на Майдане и Крещатике
17:30, 27 ноября 2004Последние события
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Украинский союз промышленников и предпринимателей огласил акцию помощи участникам митинга на Площади Независимости (Майдане Незалежности) и Крещатике. Об этом сообщает пресс-служба УСПП.
В рамках акции компании - члены УСПП уже закупили для участников митинга около 10 тонн теплой одежды, 100 ящиков медикаментов, ежедневно закупается пища.
Иногородние участники акции размещаются в гостиницах и общежитиях Киева, их обеспечивают билетами. Офис УСПП на постоянно принимает участников акции протеста - здесь они получают еду, горячее питье, теплую одежду, телефонную связь и информационную поддержку.
Источник: пресс-служба УСПП
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