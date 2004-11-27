Представитель Ющенко в ЦИК Юрий Ключковский не видит значительного позитива в сегодняшних решениях ВР

Народный депутат Украины, уполномоченный представитель Виктора Ющенко в ЦИК Юрий Ключковский не видит значительного позитива в сегодняшних решениях Верховной Рады.

Как сообщает УНИАН, сегодня он заявил журналистам в ЦИК: `Кроме недоверия к ЦИК, которое еще может быть реализовано через соответствующие заявления Президента, особенного позитива в том, что там было принято, я не вижу`. Свою сдежанную оценку сегодняшним событиям в Парламенте Ю. Ключковский объяснил тем, что основные требования людей на Майдане сегодня остались невыполненными: `Люди тут стоят не для того, чтобы провести новое повторное голосование по тем же спискам избирателей`. По словам Ю. Ключковского, люди требуют признания фальсификаций на тех участках, где они были, и восстановления результатов голосования 21 ноября в том виде, какими они были в действительности.



Источник: УНИАН





