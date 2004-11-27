Коллектив Кировоградского завода ЗАО `Дзеркальник` заявил о поддержке Виктора Ющенко

Как передает УНИАН, на общем собрании работников завода, где присутствовали 34 работника, было принято решение о перечислении однодневного заработка коллектива в фонд поддержки участников митинга на Площади Независимости (Майдане) в Киеве.

В заявлении работников ЗАО `Дзеркальник` указано, что коллектив возмущен ходом голосования во втором туре выборов Президента Украины в Кировограде, в частности действиями территориальной избирательной комиссии № 100. Колектив заявляет, что грубые нарушения права на свободное волеизъявление заслуживают на массовое осуждение, а также подпадают под действие конкретных статей Криминального кодекса Украины.



Источник: УНИАН



