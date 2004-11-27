В Днепропетровске проходит 10-тысячный митинг в поддержку Виктора Ющенко
17:51, 27 ноября 2004Последние события
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На центральной площади Днепропетровска с 12.00 продолжается 10-тысячный митинг в поддержку Виктора Ющенко.
Как сообщает УНИАН, в основному это студенты и предприниматели областного центра. Рни скандируют: `Ющенко!` и `Киев! Мы с тобой`, и заявляют , что они против раскола Украины на Восток и Запад.
Тут же на центральной площади разместился оранжевый палаточный городок из 16 палаток. Сегодняшнюю ночь в палаточном городке провели 70 сторонников В. Ющенко из Днепропетровска, Пятихатского и Петрикивского районов области и г. Новомосковска.
Источник: УНИАН
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