Сегодня было важно принять политическое, даже моральное решение -- Роман Зварыч
18:05, 27 ноября 2004Последние события
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Комментируя принятое 27.11.2004 постановление о политическом кризисе в стране, народный депутат, заместитель главы Народного Руха Роман ЗВАРЫЧ заметил: `Нужно сломать этот лед, эту ситуацию. Я думаю, что те, кто занимался этим мошенничеством, должны остановиться... Потому что народ сегодня уже сказал: больше вы не будете плевать нам в лицо`.
О дальнейших шагах коалиции `Сила народа` Р. Зварыч заявил, что при любых обстоятельствах, не взирая на угрозы, пока этот преступный режим не будет устранен, никто не отступит.
Пресс-центр Руха
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