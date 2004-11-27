Сегодня было важно принять политическое, даже моральное решение -- Роман Зварыч

Комментируя принятое 27.11.2004 постановление о политическом кризисе в стране, народный депутат, заместитель главы Народного Руха Роман ЗВАРЫЧ заметил: `Нужно сломать этот лед, эту ситуацию. Я думаю, что те, кто занимался этим мошенничеством, должны остановиться... Потому что народ сегодня уже сказал: больше вы не будете плевать нам в лицо`.

О дальнейших шагах коалиции `Сила народа` Р. Зварыч заявил, что при любых обстоятельствах, не взирая на угрозы, пока этот преступный режим не будет устранен, никто не отступит.

Пресс-центр Руха



