Литвин считает, что субботние политические решения Рады должны быть подкреплены юридически, и нужно договориться о повторных выборах или о повторном голосовании

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин считает, что политическая оценка парламента ситуации в Украине должна быть подкреплена юридическими решениями Рады, сообщает Интерфакс-Украина. Он также отмечает необходимость договориться либо о проведении повторных выборов либо о повторном голосовании.



`Принято только политическое решение. Мы дали политическую оценку, признали недействительными результаты 2-го тура. Верховная Рада не определилась как действовать дальше. Политические оценки нужно подкрепить правовыми решениями`, - сказал спикер журналистам в субботу вечером.



Спикер отметил, что при обсуждении этого вопроса `будет чрезвычайно большой и острый разговор`. По его мнению, в пакете с этими договоренностями будет рассматриваться и вопрос о проведении политреформы.



В.Литвин сообщил, что принятое парламентом постановление будет немедленно обнародовано и разослано в СМИ.





Интерфакс-Украина