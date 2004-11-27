Ученый Совет Львовского национального университета решила лишить Кучму звания почетного доктора этого вуза
18:14, 27 ноября 2004Последние события
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Ученый совет Львовского национального университета решил лишить Леонида Кучму звания почетного доктора ЛНУ им. И. Франко.
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального штаба В. Ющенко. Такое решение было принято за `игнорирование прав и свобод украинского народа, за содействие фальсификации выборов Президента Украины в 2004 году и за предательство академических ценностей`, -- сообщили в пресс-службе.
Решение принято 26 ноября. За него проголосовали 45 человек, против -- 1.
Источник: УНИАН
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