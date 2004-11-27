Ученый Совет Львовского национального университета решила лишить Кучму звания почетного доктора этого вуза

Ученый совет Львовского национального университета решил лишить Леонида Кучму звания почетного доктора ЛНУ им. И. Франко.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального штаба В. Ющенко. Такое решение было принято за `игнорирование прав и свобод украинского народа, за содействие фальсификации выборов Президента Украины в 2004 году и за предательство академических ценностей`, -- сообщили в пресс-службе.

Решение принято 26 ноября. За него проголосовали 45 человек, против -- 1.



Источник: УНИАН



