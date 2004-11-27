В центре Варшавы проходит многотысячный концерт в поддержку Ющенко
18:21, 27 ноября 2004Последние события
0
У столице Польши, возле памятника Юзефу Пилсудскому, проходит концерт `Киев-Варшава - общее дело` в поддержку кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко.
Как сообщает РИА `Новости`, мэр Варшавы Лех Качиньский и первый премьер-министр посткоммунистической Польши Т. Мазовецкий в своих выступлениях поддержали оппозиционного кандидата в Президенты и вышли к публике в оранжевых шарфах.
Польское телевидение установило прямый телемост с Майданом Незалежности в Киеве.
Источник: УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter