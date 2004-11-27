В центре Варшавы проходит многотысячный концерт в поддержку Ющенко

У столице Польши, возле памятника Юзефу Пилсудскому, проходит концерт `Киев-Варшава - общее дело` в поддержку кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко.

Как сообщает РИА `Новости`, мэр Варшавы Лех Качиньский и первый премьер-министр посткоммунистической Польши Т. Мазовецкий в своих выступлениях поддержали оппозиционного кандидата в Президенты и вышли к публике в оранжевых шарфах.

Польское телевидение установило прямый телемост с Майданом Незалежности в Киеве.

Источник: УНИАН





