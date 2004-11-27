Литвит заявляет, что сегодняшнее политическое решение ВР необходимо поддержать юридически

18:28, 27 ноября 2004
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Председатель ВР В.ЛИТВИН заявляет, что сегодняшнее политическое решение ВРУ необходимо подкрепить юридически.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил об этом журналистам, комментируя сегодняшнее постановление парламента о политическом кризисе в Украине в связи с выборами Президента.

По словам В. Литвина, это был сложный день и он не был уверен в том, что парламенту удастся выйти на определенное решение, ведь в ходе совещания по вопросам урегулирования звучали диаметрально противоположные предложения.

По мнению В.ЛИТВИНА, сегодня ВРУ дала только политическую оценку ситуации, но не опредлены дальнейшие конкретные действия. `Необходимо нашу политическую договоренность перевести в юридическую плоскость,` -заявил В. Литвин.

Источник: УНИАН

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