Литвит заявляет, что сегодняшнее политическое решение ВР необходимо поддержать юридически
Председатель ВР В.ЛИТВИН заявляет, что сегодняшнее политическое решение ВРУ необходимо подкрепить юридически.
Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил об этом журналистам, комментируя сегодняшнее постановление парламента о политическом кризисе в Украине в связи с выборами Президента.
По словам В. Литвина, это был сложный день и он не был уверен в том, что парламенту удастся выйти на определенное решение, ведь в ходе совещания по вопросам урегулирования звучали диаметрально противоположные предложения.
По мнению В.ЛИТВИНА, сегодня ВРУ дала только политическую оценку ситуации, но не опредлены дальнейшие конкретные действия. `Необходимо нашу политическую договоренность перевести в юридическую плоскость,` -заявил В. Литвин.
Источник: УНИАН