Генпрокуратура Украины заявляет, что отдельные работники органов прокуратуры не выдержали экзамена на верность Закона и основным принципам деятельности прокуратуры

Генпрокуратура Украины распространила такое заявление: `26 ноября 2004 года работники центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины провели собрание. Главным пунктом было обсуждение роли органов прокуратуры и их позиции относительно нынешней ситуации в стране.



Присутствующие высказали серьезную взволнованность разжиганием политических страстей в Украине. В любой ситуации в стране должен главенствовать Закон - уверены работники Генпрокуратуры. И следить за его соблюдением - главная функция прокуратуры. Вовлечение работников прокуратуры в политическую деятельность и тем более в избирательную агитацию являются просто недопустимыми!



Отдельные работники органов прокуратуры, в частности города Киева, не прошли экзамен на верность Закону и основным принципам деятельности прокуратуры. Они позволили себе поддаться эмоциям и совершить действия, не совместимые с деятельностью прокурорского работника. Безусловно, это не могло не вызвать осуждения среди их коллег. Работники Центрального Аппарата Генеральной прокуратуры Украины заявили на совещании, что каждый, без сомнений, имеет право заниматься политической деятельность, но сначала он должен уволиться из органов прокуратуры`.



Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины