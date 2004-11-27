Около сотни студентов и преподавателей пикетировали ICTV

Телекомпанию ICTV пикетировали около сотни студентов и преподавателей Киево-Могилянской академии.



По сообщению Интернет-сайта ICTV, они протестовали против работы на телеканале главного редактора информационной службы Дмитрия Киселева и обвиняли ICTV в неправильном, по их мнению, освещению последних политических событий в Украине.



Сразу после начала акции Д.Киселев вишел к ее участником, однако согласия не получилось. Через полчаса пикетирующие ушли от здания телекомпании, сообщает сайт телеканала.



Джерело: УНИАН





