Около сотни студентов и преподавателей пикетировали ICTV

19:06, 27 ноября 2004
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Телекомпанию ICTV пикетировали около сотни студентов и преподавателей Киево-Могилянской академии.

По сообщению Интернет-сайта ICTV, они протестовали против работы на телеканале главного редактора информационной службы Дмитрия Киселева и обвиняли ICTV в неправильном, по их мнению, освещению последних политических событий в Украине.

Сразу после начала акции Д.Киселев вишел к ее участником, однако согласия не получилось. Через полчаса пикетирующие ушли от здания телекомпании, сообщает сайт телеканала.

Джерело: УНИАН


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