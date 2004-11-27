Около сотни студентов и преподавателей пикетировали ICTV
19:06, 27 ноября 2004Последние события
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Телекомпанию ICTV пикетировали около сотни студентов и преподавателей Киево-Могилянской академии.
По сообщению Интернет-сайта ICTV, они протестовали против работы на телеканале главного редактора информационной службы Дмитрия Киселева и обвиняли ICTV в неправильном, по их мнению, освещению последних политических событий в Украине.
Сразу после начала акции Д.Киселев вишел к ее участником, однако согласия не получилось. Через полчаса пикетирующие ушли от здания телекомпании, сообщает сайт телеканала.
Джерело: УНИАН
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