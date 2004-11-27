Мороз считает, что оппозиции необходимо как можно скорее победить, чтобы не было попыток расколоть Украину

Лидер Соцпартии Украины Александр Мороз считает, что оппозиции нужно победить как можно скорее, чтобы не было попыток расколоть Украину.



Как сообщает УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на Майдане Незалежности в Киеве.

По словам А.Мороза, сегодняшнее решение парламента - это первая победа, и ее нужно отстоять. А. Мороз акцентировал на том, что считает абсолютно обоснованным решение парламента об объявлении недоверия ЦИК. А. Мороз также сказал, что сейчас происходит множество провокаций, в частности в виде попытки разделить Украину на две части. В связи с этим лицер социалистов заявил, что необходимо как можно скорее получить полную победу, чтобы никто не стал совершать подобные действия.



Также к митингующим обратились депутаты немецкого Бундестага. Они подчеркнули, что Бундестаг поддерживает украинцев, которые выступили в поддержку демократии.



Источник: УНИАН