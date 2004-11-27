Союз цветочников Украины подарил участникам митинга оранжевые розы

Общественная организация `Союз цветочников Украины` передала участникам акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве несколько тысяч оранжевых роз, сообщает пресс-служба Анатолия Кинаха.



По мнению Союза цветочников, люди, которые самоотверженно защищают свое право и право своего народа на волеизъявление и свободу, достойны наибольшего уважения общества.



Источник: пресс-служба Анатолия Кинаха



