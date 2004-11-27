Союз цветочников Украины подарил участникам митинга оранжевые розы
19:17, 27 ноября 2004Последние события
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Общественная организация `Союз цветочников Украины` передала участникам акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве несколько тысяч оранжевых роз, сообщает пресс-служба Анатолия Кинаха.
По мнению Союза цветочников, люди, которые самоотверженно защищают свое право и право своего народа на волеизъявление и свободу, достойны наибольшего уважения общества.
Источник: пресс-служба Анатолия Кинаха
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