Народно-демократическая лига молодежи заявляет о своем выходе из коалиции `Молодежь выбирает Януковича`
19:24, 27 ноября 2004Последние события
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Народно-демократическая лига молодежи (НДЛМ) заявляет о своем выходе из коалиции `Молодежь выбирает Януковича`.
Об этом сообщается в тексте заявления, подписаного председателем НДЛМ Владимиром Крутько, сообщает Интернет-издание `Главред`.
Причиной такого решения, как сообщено в заявлении, стали: неспособность коалиции `Молодежь выбирает Януковича` реально противостоять фальсификациям на выборах Президента Украины; отсутствие коллегиальности в принятии решений и работе коалиции; а также одноособные действия лидера коалици, народного депутата Виталия Хомутинника.
Источник: УНИАН
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