Народно-демократическая лига молодежи заявляет о своем выходе из коалиции `Молодежь выбирает Януковича`

Народно-демократическая лига молодежи (НДЛМ) заявляет о своем выходе из коалиции `Молодежь выбирает Януковича`.



Об этом сообщается в тексте заявления, подписаного председателем НДЛМ Владимиром Крутько, сообщает Интернет-издание `Главред`.



Причиной такого решения, как сообщено в заявлении, стали: неспособность коалиции `Молодежь выбирает Януковича` реально противостоять фальсификациям на выборах Президента Украины; отсутствие коллегиальности в принятии решений и работе коалиции; а также одноособные действия лидера коалици, народного депутата Виталия Хомутинника.



Источник: УНИАН



