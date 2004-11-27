Неизвестные напали на журналиста, который вез в Харьков листовки с информацией о событиях в Киеве

Сегодня неизвестные совершили нападение на журналиста, который вез в Харьков листовки с информацией о событиях в Киеве.



Как сообщили в пресс-службе Центрального штаба В. Ющенко, около 15.30 по дороге за 200 км от Киева на главного редактора харьковской газеты `Прометей` М. Соколова напали неизвестные, пробили колесо его автомобиля из огнестрельного оружия, что едва не повлекло за собой аварию.



Редактор харьковской газеты успел только запомнить часть номера автомобиля нападавших `Мазда 626` (номер ...557 ХК). Сам журналист не пострадал.



Источник: УНИАН



