Отменено запланированное обращение Януковича к согражданам о решении ВРУ о признании недействительными результатов второго тура выборов

Запланированное обращение Премьер-министра Виктора Януковича к согражданам относительно решения Верховной Рады о признании недействительным второго тура выборов Президента Украины отменено.



Как сообщил в эфире `5 канала` журналист Егор Соболев, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь В. Януковича Анна Герман.



По словам Е. Соболева, сегодня в пресс-центре В. Януковича в связи с запланированным выступлением В. Януковича собрались журналисты и народные депутаты.



Е.Соболев также сообщил о столкновении между корреспондентом Интернет-издания `Українська правда` и руководителем пресс-центра В.Януковича в связи с требованием руководителя пресс-центра к корреспонденту - снять оранжевый шарф.



Источник: УНИАН

