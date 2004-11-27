Отменено запланированное обращение Януковича к согражданам о решении ВРУ о признании недействительными результатов второго тура выборов

19:46, 27 ноября 2004
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Запланированное обращение Премьер-министра Виктора Януковича к согражданам относительно решения Верховной Рады о признании недействительным второго тура выборов Президента Украины отменено.

Как сообщил в эфире `5 канала` журналист Егор Соболев, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь В. Януковича Анна Герман.

По словам Е. Соболева, сегодня в пресс-центре В. Януковича в связи с запланированным выступлением В. Януковича собрались журналисты и народные депутаты.

Е.Соболев также сообщил о столкновении между корреспондентом Интернет-издания `Українська правда` и руководителем пресс-центра В.Януковича в связи с требованием руководителя пресс-центра к корреспонденту - снять оранжевый шарф.

Источник: УНИАН

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