В Кировограде продолжается многотысячный митинг в поддержку В. Ющенко

В Кировограде продолжается многотысячный митинг в поддержку Виктора Ющенко.

По сообщению корреспондента УНИАН, эпицентр событий переместился с площади перед Кировоградским городским советом на центральную площадь города перед облгосадминистрацией.



Сегодня здесь была установлена оранжевая палатка, где желающим предлагают еду, горячие кофе и чай. На площади работает стационарный медиа-комплекс, который ретранслировал сегодняшнее заседание ВР Украины и 5-ый канал. Участники митинга держат в руках государственные флаги, флаги всеукраинского объединения `Батьківщина` и общественной организации `Пора`.



Источник: УНИАН