В Кировограде продолжается многотысячный митинг в поддержку В. Ющенко

19:52, 27 ноября 2004
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В Кировограде продолжается многотысячный митинг в поддержку Виктора Ющенко.
По сообщению корреспондента УНИАН, эпицентр событий переместился с площади перед Кировоградским городским советом на центральную площадь города перед облгосадминистрацией.

Сегодня здесь была установлена оранжевая палатка, где желающим предлагают еду, горячие кофе и чай. На площади работает стационарный медиа-комплекс, который ретранслировал сегодняшнее заседание ВР Украины и 5-ый канал. Участники митинга держат в руках государственные флаги, флаги всеукраинского объединения `Батьківщина` и общественной организации `Пора`.

Источник: УНИАН

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