Борис Тарасюк заявляет, что оппоненты должны откликнуться на политический шаг парламента. Это может стать началом процесса политического урегулирования

`Это - шаг в правильном направлении для разблокировки кризисной ситуации. Особенного внимания заслуживают те положения постановления, которые касаются объявления недействительными результатов, оглашенных ЦИК, и объявления недоверия самой ЦИК и формирование ее нового состава. Эти положения являются ключевыми...` - отметил председатель Комитета ВРУ по вопросам евроинтеграции, глава Народного Руха Борис Тарасюк.

Б.Тарасюк заметил, что `если оппоненты откликнутся на этот политический шаг парламента, это может стать началом процесса политического урегулирования`.



По мнению народного депутата, если Л. Кучма откажется вноситьь новые кандидатуры членов ЦИК, это может трактоваться как отказ от политического урегулирования ситуации в Украине.



Источник: пресс-служба Народного Руха



