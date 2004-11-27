Россия должна признать цену решения по Украине в переговорном процессе с Западом - Глеб Павловский

Россия должна признать цену решения по Украине в переговорном процессе с Западом.

Такое мнение высказал президент российского Фонда эффективной политики Глеб Павловский в программе `Основной инстинкт` на телеканале ОРТ (Всемирная сеть).



Согласно словам Г. Павловского, Россия не должна изменять заявленной позиции о поддержке В. Януковича, поэтому, `если президент России В. Путин определил эту позицию... он должен теперь и... наши политики, Дума, прийти в Украину и, не теряя своей позиции, включиться в переговорный процесс`.



Одновременно Г. Павловский отметил: `Никто в Киеве не должен играть с Россией. А для Запада нужно очень жестко определить рамки игры. Определить цену, просто цену, того или иного решения. Запад должен понять, что есть решение, на которое мы не пойдем никогда`. Г.Павловский также подчеркнул: `Мы должны играть вместе, но все должны понимать интересы друг друга`.



Со своей стороны, генеральный директор Центра политических технологий (Россия) Игорь Бунин уверен, что российская власть и в дальнейшем будет поддерживать В.Януковича, `вести какие-то переговоры на низшем уровне и заминать нынешнюю ситуацию`.



Источник: УНИАН

