Россия не должна признавать, что зря вмешивалась в предвыборный процесс в Украине - В. Жириновский

Россия не должна признавать, что зря вмешивалась в предвыборный процесс в Украине.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Владимир Жириновский в программе `Основной инстинкт` на телеканале ОРТ.



В. Жириновский уверен, что в Украине должен быть `самое мощное, самое сильное влияние России... Ни в коем случае нельзя говорить, что мы зря вмешивались`, - заявил он. По его мнению, есть победа Януковича, и все остальные должны с этим смириться.



В. Жириновский также заявил, что России не следует ни с кем вести переговоры - ни с США, ни с ЕС. Он заметил, что `всюду, где бы Россия не вела переговоры, решались ли вопросы о Палестине, Ираке, Югославии, всюду она проигрывала, всюду побеждало американское предложение`.



По мнению Жириновского, Янукович придет к власти до Нового года - и `там все успокоится`. По словам В. Жириновского, необходимо быстро решить все решения: в Украине -- двойное гражданство, русский язык - второй, `открываем границы, русский капитал приходит в Украину... и все будет хорошо`.



Источник: УНИАН