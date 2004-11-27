Участники митинга на Майдане в Киеве поздравили с днем рождения Юлию Тимошенко

20:40, 27 ноября 2004
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Участники митинга на Майдане Незалежности в Киеве поздравили с днем рождения лидера Коалиции `Сила народа` Юлию Тимошенко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, ей вручили большой букет цветов, за что она поблагодарила участников акции.

Следует отметить, что Ю.Тимошенко вышла к митингующим с новой прической -- распущенной косой.

В данный момент она выступает перед участниками митинга.

Источник: УНИАН


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