Кивалов готов уйти, но требует доказательств своей вины

Председатель Центризбиркома Украины Сергей Кивалов заявляет, что готов сложить полномочия, однако требует доказательств своей вины за ситуацию, приведшую к поствыборному общественно-политическому кризису в стране, как сообщает Интерфакс - Украина.



`Я готов подняться и уйти. Я готов. Но просто так уйти? Скажите, в чем меня обвиняют?`, - сказал С.Кивалов в прямом эфире телеканала `Интер`.



Как заявил С.Кивалов, стороны обоих кандидатов `еще в 3 часа ночи выборов` знали реальный исход выборов, и именно поэтому оппозиции `не было смысла` идти юридическим путем, и она пошла путем политическим.



С.Кивалов сообщил, что к понедельнику, к заседанию Верховного суда, Центризбирком подготовил все 225 протоколов, которые глава ЦИК просмотрел лично. Он подчеркнул, что в протоколах округов Луганской и Донецкой области (где, по словам оппозиции, было больше всего нарушений - ИФ) указано, что представители в избиркомах от Виктора Ющенко подписали все протоколы.



С.Кивалов подчеркнул, что копий протоколов - множество, и они есть и у наблюдателей, и у представителей обоих кандидатов.



Как сообщалось, в субботу Верховная Рада выразила недоверие ЦИКу в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей, предусмотренных конституцией и законами. В постановлении парламента президенту Украины предлагается до 1 декабря внести на рассмотрение Верховной Рады представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК и кандидатуры новых членов ЦИК, предварительно согласованных с фракциями и группами



Источник: Интерфакс - Украина