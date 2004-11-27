Журналиста `Украинской правды` выгнали с пресс-конференции Януковича, сорвав с него оранжевую ленту

Журналиста Интернет-издания `Украинской правды` выгнали з пресс-конференции Премьер-министра Украины Виктора Януковича за ношение оранжевой ленты, сообщает УП.



Сегодня вечером в Центральном избирательном штабе В. Януковича должна была состояться его пресс-конференция. Там собралось множество журналистов и депутатов фракций от власти.

В ожидании В. Януковича, опоздавшего больше чем на час, журналисты общались с депутатами.

К корреспонденту УП, на одежде которого была оранжевая ленточка, подошла пресс-секретарь Януковича Анна Герман, которая потребовала снять эту ленту. `Либо снимите эту ленту, либо убирайтесь`, - сказала А. Герман. Свидетелями этих слов были журналисты `Франс-прес`, `Би-Би-Си` и депутат Олег Царев.



Когда журналист УП отказался снять ленту, Герман позвала на помощь руководителя пресс-центра Геннадия Коржа, который также потребовал снять ленту. После требования журналиста публично объяснить ему, почему он должен сделать это, Г.Корж схватить журналиста за свитр и силой сорвал ленту.



Возникла небольшая потасовка. Свидетелями были журналисты и руководитель медиа-профсоюза Егор Соболев, депутаты и сотрудники штаба В. Януковича. На выходе из пресс-центра журналист получил обратно свою ленту.



Журналист считает этот шаг продолжением неадекватного отношения команды Януковича к масс-медиа, тем более тем, которые В. Януковичу неподконтрольны.



Источник: УНИАН