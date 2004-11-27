В Сумах создан `Комитет сопротивления сумских депутатов`, штаб которого находится в помещении обласного совета профсоюзов на Майдане Незалежности, где еще неделю тому назад находился избирательный штаб В. Януковича.



Сутра 27 ноября состоялось совещание Комитета сопротивления сумских депутатов, в который вошли 26 депутатов городского совета и депутат облсовета Сергей БРАТУШКО. Цель Комитета – объединить усилия, которые взяли на себя обязательство представлять волю народу, чтобы `не допустить хаоса`. На собрании был принят план действий оппозиционно настроенных депутатов.



Источник: Новый выбор 2004



