Отказ Кучмы формировать новый состав ЦИК может трактоваться как отказ от политического урегулирования в Украине - Тарасюк

Если президент Леонид Кучма откажется вносить новые кандидатуры членов ЦИК, это `может трактоваться как фактический отказ от политического урегулирования в Украине`, считает лидер Народного Руха Украины, глава комитета парламента по евроинтеграции Борис Тарасюк, сообщает Интерфакс-Украина.



В то же время, по его мнению, `если наши оппоненты откликнутся на политический шаг парламента, это может стать началом процесса политического урегулирования`.



Так депутат прокомментировал принятое в субботу постановление Рады `О политическом кризисе в стране, возникшем в связи с выборами президента Украины`. Текст комментария передан в агентство `Интерфакс-Украина` пресс-центром НРУ.



В то же время руководитель рабочей группы по выходу из кризиса от оппозиции Иван Плющ в прямом эфире канала `Интер` сказал, отвечая на вопрос о реакции Л.Кучма на требование о переформировании Центризбиркома, что верит в здравый смысл президента и убежден в том, что тот не допустит таких действий, которые могли бы привести к дальнейшей конфронтации.



И.Плющ отметил, что в пятницу видел президента, и видел его желание урегулировать ситуацию мирным путем. Депутат полагает, что президент не пойдет на продолжение конфронтации.



Он также отметил, что, по его мнению, субботнее решение Верховной Рады по ЦИК не исключает, что кто-то из членов нынешнего Центризбиркома может претендовать на пост в новом составе комиссии.



Интерфакс-Украина