Депутат Сивкович предлагает запретить баллотироваться в президенты на перевыборах людям, которые во время избирательного процесса нарушали законы

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о выборах президента, в частности, предлагающий дополнить перечень случаев, когда выборы должны проводиться повторно, повідомляє Интерфакс-Украина.



Автор документа, зарегистрированного 27 ноября и размещенного на сайте Рады, Владимир Сивкович (группа `Центр`).



В пункте 4 статьи 15 действующего закона говорится, что повторные выборы проводятся в случаях, если не был избран ни один из внесенных в бюллетень кандидатов или если все кандидаты сняли свои кандидатуры. Проект закона предлагает дополнить эту статью пунктом `если выборы президента считаются несостоявшимися`.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что дополнение статьи 15 должно `увеличить перечень случаев для проведения повторных выборов президента и решает правовую патовую ситуацию, которая должна произойти, если выборы считаются несостоявшимися`.



Кроме того, В.Сивкович предлагает внести изменение в часть 10 статьи 85, добавив в перечень случаев, когда выборы признаются несостоявшимися, вариант, при котором ЦИК не подводит итоги повторного голосования в установленный срок или по решению Верховного суда.



Помимо этого депутат предлагает дополнить статью 89, лишив права баллотироваться на повторных выборах людей, которые во время избирательного процесса нарушили нормы Конституции, законов о выборах президента, о ЦИКе и других законодательных актов либо совершили уголовное преступление.



`Эта норма законопроекта направлена на устранение злоупотреблений кандидатами в президенты, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Украины, ее территориальной целостности и жизни граждан Украины`, - говорится в пояснительной записке.



Интерфакс-Украина