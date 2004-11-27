Сумские таможенники поддерживают всеукраинскую акцию протеста

Работники Сумской таможни обратились к своим коллегам в Украине с заявлением, в котором объявляется о поддержке всеукраинской акции протеста против фальсификации выборов.

`Обязанностью госслужащего является контролировать выполнение гражданами норм украинского законодательства и самому быть образцом порядочности и принципиальности`, -говорится в заявлении сумских таможенников. Они отмечают, что пунктом Закона Украины `О государственной службе` госслужащему возбраняется принимать участие в политических партиях и забастовках, однако сейчас, когда решается судьба Украины и ее будущее, они не могут стоять в стороне и быть безучастными наблюдателями.



Источник: Новый выбор 2004



